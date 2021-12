Campionato Primavera, l’Inter si arrende anche al Lecce: 2 a 1 il finale (Di sabato 18 dicembre 2021) l’Inter Primavera cade anche a Lecce Nuova sconfitta per l’Inter Primavera contro il Lecce nella tredicesima giornata del Campionato Primavera 1 TIM. Il primo tempo si avvia con un’intensa fase di studio delle due formazioni, con i nerazzurri più volte in zona avanzata ad attaccare la profondità per sorprendere la difesa avversaria. Un match non semplice, a tratti spigoloso che si sblocca alla prima occasione per i padroni di casa: al minuto 23 Salomaa si coordina e di sinistro di prima realizza il gol del vantaggio per il Lecce. La rete dà fiducia alla squadra di Greco e al minuto 39 arriva il raddoppio direttamente da calcio di punizione realizzato da Vulturar. I nerazzurri cercano più volte una reazione, la ... Leggi su intermagazine (Di sabato 18 dicembre 2021)cadeNuova sconfitta percontro ilnella tredicesima giornata del1 TIM. Il primo tempo si avvia con un’intensa fase di studio delle due formazioni, con i nerazzurri più volte in zona avanzata ad attaccare la profondità per sorprendere la difesa avversaria. Un match non semplice, a tratti spigoloso che si sblocca alla prima occasione per i padroni di casa: al minuto 23 Salomaa si coordina e di sinistro di prima realizza il gol del vantaggio per il. La rete dà fiducia alla squadra di Greco e al minuto 39 arriva il raddoppio direttamente da calcio di punizione realizzato da Vulturar. I nerazzurri cercano più volte una reazione, la ...

Advertising

InterClubIndia : RT @Inter: ?? | FORMAZIONI Nuovo appuntamento con il campionato Primavera 1: i nerazzurri sono pronti a scendere in campo contro il Lecce,… - MirkoCapaldi : RT @Inter: ?? | FORMAZIONI Nuovo appuntamento con il campionato Primavera 1: i nerazzurri sono pronti a scendere in campo contro il Lecce,… - ematr_86 : Campionato Primavera: partite rinviate SPAL vs FIORENTINA FIORENTINA vs NAPOLI - BolognaSpazio : RT @LeoBosello: finisce 2-0 per il #Torino la 13a giornata del campionato primavera del #Bologna. Buona prestazione, sullo 0-0 fino all’84’… - SalentoSport : LECCE – #Primavera da stropicciarsi gli occhi: 2-1 all’#Inter ed è seconda vittoria in campionato… -