Cagliari, arrivano le scuse dopo la sconfitta: il tweet (Di domenica 19 dicembre 2021) Il Cagliari ha subito una grave sconfitta nella serata contro l’Udinese. Un 4-0 che fa tremare l’ambiente ed anche la posizione di Mazzarri. Adesso il club prenderà una decisione a riguardo, ma la situazione è alquanto tragica. Intanto su Twitter sono arrivate anche le scuse del club ai tifosi. Mazzarri Cagliari Udinese Scusateci. pic.twitter.com/VbAwQPEv42— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) December 18, 2021 Un momento delicato per i rossoblu, che si trovano a dieci punti in piena zona retrocessione. Questo gesto social del club fa capire la grave situazione della squadra, che anche oggi ha mancato il risultato. Leggi su rompipallone (Di domenica 19 dicembre 2021) Ilha subito una gravenella serata contro l’Udinese. Un 4-0 che fa tremare l’ambiente ed anche la posizione di Mazzarri. Adesso il club prenderà una decisione a riguardo, ma la situazione è alquanto tragica. Intanto su Twitter sono arrivate anche ledel club ai tifosi. MazzarriUdinese Scusateci. pic.twitter.com/VbAwQPEv42—Calcio (@Calcio) December 18, 2021 Un momento delicato per i rossoblu, che si trovano a dieci punti in piena zona retrocessione. Questo gesto social del club fa capire la grave situazione della squadra, che anche oggi ha mancato il risultato.

Advertising

SardiniaPost : Hanno preso servizio nel pronto soccorso dell’ospedale San Francesco di Nuoro, i tre medici provenienti, in comando… - Bertolca10 : Contro il modesto Cittadella, finalmente arrivano i tre punti per il Cagliari di Mazzarri e valgono la qualificazio… - EfisioErriu : Hub vaccinale #Fiera di #Cagliari Tutto bloccato per oltre un'ora a causa di un aggiornamento al server di #poste… - r_campix : @sergiogali5 Oggi vista allo stadio era qualcosa di incredibilmente spettacolare. È vero che il Cagliari non ha fat… -