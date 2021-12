Biathlon, IBU Cup: Dominik Windisch settimo nella sprint di Obertilliach, Passler 15ma tra le donne (Di sabato 18 dicembre 2021) Due gli appuntamenti odierni per il circuito dell’IBU Cup di scena sulle nevi di Obertilliach (Austria). sprint maschile e femminile che meritano una certa attenzione. nella gara maschile il norvegese Håvard Bogetveit ha fatto la voce grossa con un 0+1 al poligono e un vantaggio di 17.2 nei confronti del connazionale Erlend Bjoentegaard che ha pagato dazio per un doppio errore nella serie in piedi. A completare il podio il russo Maxim Tsvetkov (0+1) a 17.3. In casa Italia, Dominik Windisch si è classificato in settima posizione, con due errori egualmente distribuiti nei due poligoni e un ritardo di 30.3 dalla vetta. nella top-10, in nona posizione, l’altro italiano Didier Bionaz con serie di tiro ‘immacolate’ e un ritardo di 33.8 dal leader. Per quanto riguarda il ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Due gli appuntamenti odierni per il circuito dell’IBU Cup di scena sulle nevi di(Austria).maschile e femminile che meritano una certa attenzione.gara maschile il norvegese Håvard Bogetveit ha fatto la voce grossa con un 0+1 al poligono e un vantaggio di 17.2 nei confronti del connazionale Erlend Bjoentegaard che ha pagato dazio per un doppio erroreserie in piedi. A completare il podio il russo Maxim Tsvetkov (0+1) a 17.3. In casa Italia,si è classificato in settima posizione, con due errori egualmente distribuiti nei due poligoni e un ritardo di 30.3 dalla vetta.top-10, in nona posizione, l’altro italiano Didier Bionaz con serie di tiro ‘immacolate’ e un ritardo di 33.8 dal leader. Per quanto riguarda il ...

