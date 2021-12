Atalanta | Gasperini | «Roma avversario di valore Mourinho? Essere un modello fa piacere»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 18 dicembre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato prima del fischio d’inizio della partita contro laGian Pieroha parlato prima della gara con la. Le dichiarazioni ai microfoni di DAZN del tecnico dell’. DICHIARAZONI – «Le sensazioni sono quelle di una partita molto sentita vedendo i tifosi. Sappiamo che l’è die quindi l’attenzione che dobbiamo mettere in campo è molto alta. Paroleunè un orgoglio per tutti, ma tutte le volte si riparte da 0-0 e c’è tanto ancora da giocare. Al Genoa penseremo dopo la fine di questa partita, molto importante per tutti noi». L'articolo proviene da Calcio News 24.