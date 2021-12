Arrestato latitante nel Casertano | è stato localizzato mentre usciva di casa

Leggi su vesuvius

(Di sabato 18 dicembre 2021) I Carabinieri di Giugliano in Campania hannoilDaniele Pinto di quarantasette anni già condannato a sedici anni di reclusione per associazione mafiosa I colpi eseguiti nel napoletano (Via Carabinieri di Napoli)I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Giugliano in Campania hannoDaniele Pinto, quarantasettenne napoletano. L’autorità giudiziaria aveva già condannato l’uomo a 16 anni di reclusione per associazione mafiosa ed associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. I reati in questione furono commessi a Caivano tra il 1996 e il 1999 e doveva scontare un residuo pena di 4 anni e 5 mesi. Le Forze dell’Ordine lo hannoe rintracciato nel comune di San Marcellino a Caserta, ponendo sotto controllo ...