Amici 21, Fedez ballerino domenica 19 dicembre: le prove della coreografia (Di sabato 18 dicembre 2021) Fedez ballerino domenica 19 dicembre, è questa l'ultima impresa in cui il famoso cantante si cimenterà domani ad Amici. Dopo il successo delle serie The Ferragnez ecco che Fedez ha pronto per i suoi fan un'altra bella sorpresa che questa volta lo vedrà vestire gli insoliti panni di ballerino, nel celebre talent show condotto da Maria De Filippi. Leggi anche: The Ferragnez in streaming su Amazon Prime Video: quando esce, trama, episodi e trailer Fedez ballerino domenica 19 dicembre ad Amici Quella che andrà in onda domani, domenica 19 dicembre, sarà la 14esima puntata del celebre talent show Amici e oltre alle consute sfide tra gli ...

