Windows saluta per sempre il Prompt dei Comandi per sostituirlo con Terminal

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Quella che sta per verificarsi sarà una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda, il sistema operativo per computer firmato Microsoft, ormai da decenni in circolazione con versionipiù aggiornate (l’ultima è la 11).17/12/2021 – Computermagazine.itStando a quanto raccolto dal portaleCentral,molto sul pezzo quando si parla di novità riguardanti appunto il famoso sistema operativo, la multinazionale americana sarebbe pianificando di sostituire ildei, in vigore da diverso tempo, con il nuovo. Quest’ultimo diverrebbe quindi l’applicazione da riga di comando predefinita per ...