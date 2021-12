“Wanda Nara e Mauro Icardi denunciati per riciclaggio di denaro” (Di venerdì 17 dicembre 2021) La società di Mauro Icardi e Wanda Nara ‘World Marketing Football SRL’, è accusata di “riciclaggio di denaro“, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale“. Lo riporta il Corriere dello Sport citando i media argentini, secondo cui l’autore della denuncia è Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. La denuncia contro il calciatore della squadra francese Paris Saint Germain e la modella è stata depositata presso il tribunale di Comodoro Py (Buenos Aires) nella giornata di ieri giovedì 16 dicembre, come riportato dal sito argentino Ámbito. Il documento presentato attesta che il riciclaggio di denaro coinvolgerebbe anche “le altre attività di realizzazione di capi di abbigliamento”, il marchio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) La società di‘World Marketing Football SRL’, è accusata di “di“, “violenza istituzionale” e “corruzione strutturale“. Lo riporta il Corriere dello Sport citando i media argentini, secondo cui l’autore della denuncia è Fernando Miguez, titolare della Fundación por la Paz y el Cambio Climático de Argentina. La denuncia contro il calciatore della squadra francese Paris Saint Germain e la modella è stata depositata presso il tribunale di Comodoro Py (Buenos Aires) nella giornata di ieri giovedì 16 dicembre, come riportato dal sito argentino Ámbito. Il documento presentato attesta che ildicoinvolgerebbe anche “le altre attività di realizzazione di capi di abbigliamento”, il marchio ...

