Vaccino marcatamente compromesso | forse neutralizzato | Omicron | lo studio choc

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Neanche il terzo richiamo contro il coronavirus potrebbe funzionare per fermare la variante. A diffondere la preoccupante notizia è unocondotto dai ricercatori della Columbia University, secondo cui la nuova mutazione del Covid sarebbe notevolmente resistente ai vaccini. Nel dettaglio, spiegano il dottor David Ho e altri 20 ricercatori le mutazioni "estese" dipossono "compromettere notevolmente" tutti i principali vaccini Covid, persino neutralizzandoli. E questo vale anche per la terza dose. "Questi risultati - specificano i ricercatori - sono in linea con i dati clinici emergenti sulla varianteche dimostrano tassi più elevati di reinfezione e buchi vaccinali". E ancora: "Anche una terza dose di richiamo potrebbe non proteggere adeguatamente dall'infezione da ...

