Uomini e Donne, crisi tra Gemma e Leonardo? Tina attacca: “Avanti un altro, per lei va bene tutto!” (Di venerdì 17 dicembre 2021) In onda anche oggi venerdì 17 dicembre una nuova puntata di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi ci mostra una discussione tra Tina Cipollari e Nicola, cavaliere del trono Over. Il 69enne ha voluto rettificare, riguardando le registrazioni precedenti, sulle illazioni in merito al suo colore di capelli che, secondo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 17 dicembre 2021) In onda anche oggi venerdì 17 dicembre una nuova puntata di. Il dating show condotto da Maria De Filippi ci mostra una discussione traCipollari e Nicola, cavaliere del trono Over. Il 69enne ha voluto rettificare, riguardando le registrazioni precedenti, sulle illazioni in merito al suo colore di capelli che, secondo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

fanpage : Se l’Italia non fa più figli non è colpa di donne più emancipate, ma di uomini e di una società patriarcale che non… - robersperanza : 100 milioni di dosi di vaccino somministrate in Italia. È un dato straordinario ottenuto in meno di un anno. I va… - elenabonetti : Le politiche familiari sono efficaci se stabili nel tempo e attivano processi che accompagnano gli investimenti e i… - pigidimitri : RT @sregolatore: In realtà la maggioranza degli incidenti è provocata dagli uomini. Perché prestano l'auto alle donne. - NidaNjnja : RT @anto8301: Certi uomini ti spengono… Non serve avere i soldi… Le dovete far ridere le donne altrimenti se ne vanno… -