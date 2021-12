Tempesta d'amore, anticipazioni 17 dicembre: una brutta notizia per Cornelius (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una notizia terribile sconvolgerà Cornelius, come annunciano le anticipazioni di Tempesta d'amore di oggi, venerdì 17 dicembre. L'uomo, dopo aver fatto credere alla propria famiglia di essere morto quattro anni prima, dopo essere stato accusato di aver compiuto una truffa finanziaria, si è presentato al Fürstenhof con un nuovo volto, dopo essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica, e con una nuova identità, quella di Lars, il barista dell'hotel. In questo modo, Von Thalheim, supportato dalla figlia Maja, ha avuto modo di indagare e ha scoperto che l'autore della truffa è Erik Vogt. Quest'ultimo, però, grazie anche all'aiuto di Ariane, è riuscito a far sparire le prove a suo carico e ora Cornelius ha un'ultima possibilità dimostrando che Vogt ha ordito ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unaterribile sconvolgerà, come annunciano ledid'di oggi, venerdì 17. L'uomo, dopo aver fatto credere alla propria famiglia di essere morto quattro anni prima, dopo essere stato accusato di aver compiuto una truffa finanziaria, si è presentato al Fürstenhof con un nuovo volto, dopo essersi sottoposto ad un intervento di chirurgia plastica, e con una nuova identità, quella di Lars, il barista dell'hotel. In questo modo, Von Thalheim, supportato dalla figlia Maja, ha avuto modo di indagare e ha scoperto che l'autore della truffa è Erik Vogt. Quest'ultimo, però, grazie anche all'aiuto di Ariane, è riuscito a far sparire le prove a suo carico e oraha un'ultima possibilità dimostrando che Vogt ha ordito ...

