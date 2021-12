Rai, a Silvia Calandrelli la Direzione Cultura ed Educational. Chiuse le altre nomine (Di venerdì 17 dicembre 2021) ... con Hans Georg Gadamer , il programma quotidiano di scienza, Cultura e politica Il grillo; l'... e l'anno successivo è chiamata a dirigere l'area Contents Entertainment di Rai Net . Nel 2006 riceve l'... Leggi su primapaginanews (Di venerdì 17 dicembre 2021) ... con Hans Georg Gadamer , il programma quotidiano di scienza,e politica Il grillo; l'... e l'anno successivo è chiamata a dirigere l'area Contents Entertainment di Rai Net . Nel 2006 riceve l'...

Advertising

UPAS_Rai : Michele e Silvia in pensiero per Rossella... #upaslive - Enzo97736396 : @Silvia_Mio86 Penso che bisogna aspettare la nota ufficiale, già il fatto che verranno trasmessi su rai play è buon… - Silvia_Mio86 : Leggendo meglio mi pare una cagata pure questa, fino a che la RAI non avrà i diritti digitali al completo non sarò… - Enzo97736396 : @Silvia_Mio86 Aspetto questa notizia ed è una bella notizia. Pensavo solo le olimpiadi invernali, invece la rai ha… - Silvia_Mio86 : ?????? Rai Play ??? mai più quello che è successo quest'anno, per favore. -