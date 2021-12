Paolo Del Debbio non riesce a sedare la rissa, è baraonda su Rete4: “Ha dei morti sulla coscienza!” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bufera in diretta negli studi Mediaset di “Dritto e Rovescio”, Paolo Del Debbio costretto a intervenire: “Basta! Mi fate girare le p*lle!” Paolo Del Debbio (fonte mediasetplay)Parole di fuoco, in quest’ultimo appuntamento di stagione con “Dritto e Rovescio“. In studio presente in collegamento il sottosegretario alla Salute PierPaolo Sileri, assieme a Maurizio Belpietro, Andrea Romano, Antonio Caprarica e la giornalista Maddalena Loy. Dopo le anticipazioni della puntata, l’atmosfera è diventata immediatamente rovente. Il pretesto? La campagna vaccinale, da pochi giorni estesa anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Maddalena Loy ha da sempre posizioni spiccatamente no-vax e no-greenpass, come ammesso tranquillamente nel corso della puntata. LEGGI ANCHE>> Antonio Caprarica perde completamente le ... Leggi su specialmag (Di venerdì 17 dicembre 2021) Bufera in diretta negli studi Mediaset di “Dritto e Rovescio”,Delcostretto a intervenire: “Basta! Mi fate girare le p*lle!”Del(fonte mediasetplay)Parole di fuoco, in quest’ultimo appuntamento di stagione con “Dritto e Rovescio“. In studio presente in collegamento il sottosegretario alla Salute PierSileri, assieme a Maurizio Belpietro, Andrea Romano, Antonio Caprarica e la giornalista Maddalena Loy. Dopo le anticipazioni della puntata, l’atmosfera è diventata immediatamente rovente. Il pretesto? La campagna vaccinale, da pochi giorni estesa anche ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. Maddalena Loy ha da sempre posizioni spiccatamente no-vax e no-greenpass, come ammesso tranquillamente nel corso della puntata. LEGGI ANCHE>> Antonio Caprarica perde completamente le ...

Advertising

Paolo_Bargiggia : A colpi di decreto, in spregio ai più banali principi di democrazia, il #GovernoDraghi continua a togliere libertà… - vaticannews_it : #17dicembre #Vaticano ??Ore 9.00 - diretta dall'Aula Paolo VI della Terza meditazione d'#Avvento del cardinale Ranie… - reportrai3 : “Vuoi stare tranquillo o vuoi partire con una guerra contro chi?' Carlo Bertini non ci sta e porta le sue rimostran… - LucaMalpezzi : RT @davideGra: Domani presentazione del libro 'Tifosi milanisti per sempre', che ho curato per Edizioni della Sera (prefazione di Pietro Pa… - LUZrossonero : RT @davideGra: Domani presentazione del libro 'Tifosi milanisti per sempre', che ho curato per Edizioni della Sera (prefazione di Pietro Pa… -