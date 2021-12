Obbligo vaccinale docenti e Ata, ecco a chi non si applica. L’atto di accertamento dell’inadempimento determina l’immediata sospensione dal servizio (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuova nota del Ministero dell’Istruzione sull’Obbligo vaccinale per il personale scolastico. ecco tutte le ultime informazioni in merito. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nuova nota del Ministero dell’Istruzione sull’per il personale scolastico.tutte le ultime informazioni in merito. L'articolo .

GuidoDeMartini : ?? 15 DICEMBRE 2021: GIORNO NERO PER L’ITALIA ?? Da oggi entra in vigore l’obbligo vaccinale per insegnanti, FF.OO.… - ladyonorato : Negli USA si sta formando una maggioranza bipartisan in Congresso, contro l’obbligo vaccinale proposto da #Biden. A… - Corriere : Obbligo vaccinale al lavoro, gli espedienti di docenti e forze dell’ordine per aggirarlo - SF_RL_Featuring : RT @ossequioso: Come può continuare l'obbligo vaccinale? - MarySpes : RT @ossequioso: Come può continuare l'obbligo vaccinale? -