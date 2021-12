Nuoto, Mondiali vasca corta: Nicolò Martinenghi argento sui 100 rana, Shymanovich spaventato nel finale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Nicolò Martinenghi ha conquistato una splendida medaglia d’argento sui 100 metri rana ai Mondiali 2021 di Nuoto in vasca corta. L’azzurro, presentatosi all’atto conclusivo col quinto tempo di ammissione, ha strabiliato nella vasca di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) ed è riuscito a guadagnarsi un meritato posto sul podio, il suo primo in una rassegna iridata (lunga o corta non cambia). Il 22enne ha interpretato la gara in maniera decisamente intelligente. Nei primi 50 metri ha nuotato in maniera solida e senza strafare, toccando in seconda posizione a 26 centesimi di ritardo dal bielorusso Ilya Shymanovich. La gara è stata particolarmente equilibrata e tanti atleti erano in lizza per le medaglie, ma il ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021)ha conquistato una splendida medaglia d’sui 100 metriai2021 diin. L’azzurro, presentatosi all’atto conclusivo col quinto tempo di ammissione, ha strabiliato nelladi Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) ed è riuscito a guadagnarsi un meritato posto sul podio, il suo primo in una rassegna iridata (lunga onon cambia). Il 22enne ha interpretato la gara in maniera decisamente intelligente. Nei primi 50 metri ha nuotato in maniera solida e senza strafare, toccando in seconda posizione a 26 centesimi di ritardo dal bielorusso Ilya. La gara è stata particolarmente equilibrata e tanti atleti erano in lizza per le medaglie, ma il ...

