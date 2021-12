Massimiliano Allegri presenta Bologna-Juventus: “Luce in fondo al tunnel” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Servono tre punti alla Juventus di Massimiliano Allegri nella trasferta, non semplicissima, di Bologna contro la compagine rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Il mister della Vecchia Signora, dopo un periodo difficile, ha dichiarato di intravedere la Luce in fondo al tunnel. Le sue percezioni saranno suffragate da un buon risultato in terra emiliana? Le parole di Massimiliano Allegri Ecco le parole del tecnico toscano dei bianconeri in conferenza stampa in vista della complicata trasferta di Bologna: “Dybala non ha niente e non vogliamo rischiarlo perché non si è mai allenato con la squadra, vedremo se sarà a disposizione con il Cagliari. Anche Chiellini difficilmente partirà con noi, così come Ramsey che ha un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Servono tre punti alladinella trasferta, non semplicissima, dicontro la compagine rossoblù di Sinisa Mihajlovic. Il mister della Vecchia Signora, dopo un periodo difficile, ha dichiarato di intravedere lainal. Le sue percezioni saranno suffragate da un buon risultato in terra emiliana? Le parole diEcco le parole del tecnico toscano dei bianconeri in conferenza stampa in vista della complicata trasferta di: “Dybala non ha niente e non vogliamo rischiarlo perché non si è mai allenato con la squadra, vedremo se sarà a disposizione con il Cagliari. Anche Chiellini difficilmente partirà con noi, così come Ramsey che ha un ...

