Magalli è stato condannato per la diffamazione alla Volpe? Come stanno le cose (Di venerdì 17 dicembre 2021) In questi casi si usa dire “la montagna ha partorito il topolino”. Nonostante i nove mesi di reclusione chiesti dall’accusa nei confronti di Giancarlo Magalli per il presunto reato di diffamazione a mezzo stampa nei confronti della sua ex collega ai tempi dei “Fatti Vostri”, Adriana Volpe, il Tribunale di Milano ha ritenuto congrua una multa di 14.000 euro per il famoso conduttore, con pena sospesa e non menzione nel certificato del casellario giudiziale. Magalli dovrà tuttavia versare all’ex collega anche una provvisionale di 25.000 euro. Si conclude con la sentenza del giudice Mauro Gallina, magistrato della settima sezione penale del tribunale milanese, la vicenda che vedeva al centro l’intervista rilasciata da Magalli al settimanale “Chi”, pubblicata nel novembre di 4 anni fa. Le motivazioni della ... Leggi su nonsolo.tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) In questi casi si usa dire “la montagna ha partorito il topolino”. Nonostante i nove mesi di reclusione chiesti dall’accusa nei confronti di Giancarloper il presunto reato dia mezzo stampa nei confronti della sua ex collega ai tempi dei “Fatti Vostri”, Adriana, il Tribunale di Milano ha ritenuto congrua una multa di 14.000 euro per il famoso conduttore, con pena sospesa e non menzione nel certificato del casellario giudiziale.dovrà tuttavia versare all’ex collega anche una provvisionale di 25.000 euro. Si conclude con la sentenza del giudice Mauro Gallina, magistrato della settima sezione penale del tribunale milanese, la vicenda che vedeva al centro l’intervista rilasciata daal settimanale “Chi”, pubblicata nel novembre di 4 anni fa. Le motivazioni della ...

