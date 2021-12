LIVE Sci alpino, SuperG Val Gardena 2021 in DIRETTA: 3° Casse, attesa per Paris con il n.18 (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA DEL SuperG DI OGGI LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 12.03 Parte forte l’austriaco Christian Walder, in vantaggio di 4 centesimi al primo rilevamento. 12.02 Odermatt sbaglia in uscita dalle gobbe e perde velocità. Chiude quarto a 0.38, dunque alle spalle di Mattia Casse, terzo a 0.36. A questo punto la top10 si avvicina per l’italiano, magari anche qualcosa in più. 12.01 Perde qualcosa l’elvetico, 0.05 di ritardo al terzo parziale. 12.01 Subito 0.04 di vantaggio per Odermatt, che in quanto a scorrevolezza non è affatto male…0.06 il margine al secondo rilevamento. 12.00 Benissimo Cochran-Siegle sui ciaslat, è stato il migliore sin qui. Va in testa con appena 1 centesimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELDI OGGI LADELLA SECONDA PROVA DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE ALLE 10.30 12.03 Parte forte l’austriaco Christian Walder, in vantaggio di 4 centesimi al primo rilevamento. 12.02 Odermatt sbaglia in uscita dalle gobbe e perde velocità. Chiude quarto a 0.38, dunque alle spalle di Mattia, terzo a 0.36. A questo punto la top10 si avvicina per l’italiano, magari anche qualcosa in più. 12.01 Perde qualcosa l’elvetico, 0.05 di ritardo al terzo parziale. 12.01 Subito 0.04 di vantaggio per Odermatt, che in quanto a scorrevolezza non è affatto male…0.06 il margine al secondo rilevamento. 12.00 Benissimo Cochran-Siegle sui ciaslat, è stato il migliore sin qui. Va in testa con appena 1 centesimo ...

