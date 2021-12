L' attrice Tania Mendoza uccisa a colpi d' arma da fuoco

Advertising

Monnylopez : RT @romatoday: Tania Mendoza: cosa sappiamo sull'omicidio dell'attrice e 'l'amicizia pericolosa' col boss dei narcos - romatoday : Tania Mendoza: cosa sappiamo sull'omicidio dell'attrice e 'l'amicizia pericolosa' col boss dei narcos… - Pollydolce : Tania Mendoza: vita privata, biografia, carriera, chi era, marito, figli e curiosità sull'attrice assassinata - KillNoAnimals : RT @msn_italia: Messico, uccisa a colpi d'arma da fuoco l'attrice Tania Mendoza - msn_italia : Messico, uccisa a colpi d'arma da fuoco l'attrice Tania Mendoza -

Ultime Notizie dalla rete : attrice Tania

Mendoza ,nota per il film 'La mera Reina del Sur' ambientato nel mondo del narcotraffico, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato a Morelos, in Messico. La donna è stata ..."La mera Reina del Sur", la prima serie tv ambientata nel mondo dei narcos poi resa famosa su Netflix da Kate del Castillo nella nuova versione "La Reina del Sur" L'articolo Uccisa l'...Tania Mendoza, attrice nota per il film "La mera Reina del Sur" ambientato nel mondo del narcotraffico, è stata uccisa a colpi di arma da fuoco in un agguato a Morelos, in Messico. La donna è stata as ...Tania Mendoza è stata uccisa oggi mentre aspettava suo figlio. Si sospetta un altro omicidio dovuto ai cartelli della droga messicani.