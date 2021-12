Il dolore di Deborah Compagnoni per la morte di suo fratello | “La sua anima resterà sulle montagne”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 17 dicembre 2021) E’ unstraziante, un vuoto che non si può colmare. La sola consolazione: sapere che Jacopo se n’è andato mentre stava facendo che qualcosa che per lui era vita. Oggi la nostra grandissima campionessa, ricorda il suo amatoche non c’è più. Poche parole, piene d’amore, per una persona che non doveva andarsene così giovane. “La perdita di unè unstraziante, lo è ancora di più per unspeciale com’era per me Jacopo. Un papà e un marito meraviglioso”.ricorda così ilJacopo, morto ieri a 40 anni dopo essere stato travolto da una valanga mentre scendeva dal Monte Sobretta, in Valfurva. La montagna era la sua vita ed è stata in qualche ...