Il Comune di Vico nel Cis Vesuvio-Pompei-Napoli. Soddisfatte le associazioni sorrentine del turismo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina esprimono "apprezzamento all'Amministrazione Comunale di Vico Equense per la partecipazione al Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) Vesuvio-Pompei-Napoli: un programma di opere da realizzare grazie ai fondi del Pnrr che collega il Comune di Vico a 18 Comuni tra i quali Pompei, Ercolano e Gragnano". I progetti da presentare riguarderanno soprattutto il rilancio culturale e turistico dell'area oltre a interventi di rigenerazione urbana. "Si tratta di un passo concreto nella direzione giusta per non perdere l'opportunità del Pnrr attraverso una iniziativa tempestiva e lungimirante. Ora sarà fondamentale presentare specifici progetti che attraverso Vico potranno dare ...

