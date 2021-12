Il Cile diviso al secondo turno delle presidenziali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 19 dicembre si affrontano al ballottaggio il conservatore Kast, nostalgico di Pinochet, e Boric, che guida un’alleanza di sinistra. Il voto Cileno avrà un impatto particolare in Brasile, dove nel 2022 si sfideranno Lula e Bolsonaro. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 19 dicembre si affrontano al ballottaggio il conservatore Kast, nostalgico di Pinochet, e Boric, che guida un’alleanza di sinistra. Il votono avrà un impatto particolare in Brasile, dove nel 2022 si sfideranno Lula e Bolsonaro. Leggi

Cile. Approvato un ddl al Congresso che consente alle persone dello stesso sesso di sposarsi Il Congresso cileno ha approvato un ddl (disegno di legge) che consente alle persone dello stesso sesso di sposarsi. La proposta è stata esaminata alla Camera dei deputati dove è stata approvata con 8 ...

