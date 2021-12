Grande Fratello Vip | Katia Ricciarelli resta bloccata sulla poltrona | “Non riesco ad alzarmi | dateci una gru”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Sonoe Davide Silvestri i protagonisti di un momento esilarante nella Casa delVip6. Durante la giornata di mercoledì 15 dicembre, i due si stavano rilassando nella zona della piscina. Fin qui, nulla di male. Se non fosse che la soprano ha avuto qualche difficoltà a rialzarsi dalle – bassissime – poltrone. “Ma guarda te…”, ha detto avendo capito di essere rimasta. Allora Davide è corso in aiuto: “Attaccati alla mia gamba, vieni qua. Vai!”. “No, amore. Ti tiro giù, fidati che ti tiro giù”, ha replicato. E ancora: “Mi si spaccano le ginocchia“, ha detto per poi iniziare a ridere. “una gru, un muletto. Ce l’avete?”, ha detto l’attore rivolgendosi alle ...

La nuova puntata del Vip andrà in onda stasera, venerdì 17 dicembre 2021, su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Nell'attesa, Davide Silvestri ha rivelato ad alcuni concorrenti la sua intenzione di ... Manuel Bortuzzo ha stretto un legame profondo con Aldo Montano sin dai primi giorni di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip. I due sportivi si sono sempre supportati a vicenda, ... Sembra proprio che per l'attore, Gabriele Rossi abbia rinnegato l'esperienza al GF Vip ma spiega anche i motivi in alcune dichiarazioni ...