Giada Matarazzo morta a 26 anni: dramma della strada a Bologna (Di venerdì 17 dicembre 2021) Purtroppo non ce l’ha fatta la ventiseienne ferita ieri in un incidente stradale nei pressi di Bologna. Si chiamava Giada Matarazzo, e sappiamo che era stata portata in gravi condizioni in ospedale di Bologna: era gravemente ferita. E ora è arrivata la comunicazione della sua dipartita. Dunque, Giada Matarazzo, la giovane ieri incidentata sulla statale di Bologna, è morta all’ospedale Maggiore di Bologna. Era stata prontamente soccorsa dal 118, quindi portata in ospedale. Ma le sue condizioni erano disperate. Ricoverata nel reparto rianimazione, è deceduta nel pomeriggio. La ragazza aveva appena ventisei anni ed era rimasta gravemente ferita ieri, 15 dicembre 2021, in un incidente ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Purtroppo non ce l’ha fatta la ventiseienne ferita ieri in un incidentele nei pressi di. Si chiamava, e sappiamo che era stata portata in gravi condizioni in ospedale di: era gravemente ferita. E ora è arrivata la comunicazionesua dipartita. Dunque,, la giovane ieri incidentata sulla statale di, èall’ospedale Maggiore di. Era stata prontamente soccorsa dal 118, quindi portata in ospedale. Ma le sue condizioni erano disperate. Ricoverata nel reparto rianimazione, è deceduta nel pomeriggio. La ragazza aveva appena ventiseied era rimasta gravemente ferita ieri, 15 dicembre 2021, in un incidente ...

