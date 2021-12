Daisy Ridley star e produttrice di Sometimes I Think About Dying

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Daisy Ridley

Movieplayer.it

Il cast del gioco propone attori di spessore come, James McAvoy e Willem Dafoe: uno sforzo che, unito all'intrigo della narrazione, suscitò parecchia curiosità tra i fan. Il titolo non ...Soltanto pochi giorni fa, il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy ha lasciato intendere che i personaggi di Star Wars introdotti nella trilogia sequel, vale a dire Rey (), Finn ( John Boyega ), Poe Dameron ( Oscar Isaac ) e Kylo Ren ( Adam Driver ), potrebbero tornare in futuro. Ora, in una recente intervista con UNILAND , è stato proprio Adam Driver a ...L'attrice Daisy Ridley sarà la protagonista e produttrice del film Sometimes I Think About Dying, tratto dall'omonimo corto. Daisy Ridley ritornerà sul set in occasione delle riprese Sometimes I Think ...Daisy Ridley reciterà e produrrà Sometimes I Think About Dying, un film incentrato su una ragazza ossessionata dalla morte.