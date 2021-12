Covid Toscana 17 dicembre, continua la forte crescita dei contagi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 17 dicembre 2021 - continua la forte crescita di casi Covid in Toscana , così come nel resto d'Italia. E' vero che il numero dei test è altissimo: ancora una volta sopra i 40mila, quando l'... Leggi su lanazione (Di venerdì 17 dicembre 2021) Firenze, 172021 -ladi casiin, così come nel resto d'Italia. E' vero che il numero dei test è altissimo: ancora una volta sopra i 40mila, quando l'...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Toscana Covid nel Pisa, salgono ancora i contagi ... grazie alla preziosa e fondamentale collaborazione della Azienda USL Toscana Nord Ovest " si ... Intanto la bolla Covid - 19 continua.

Covid Toscana 17 dicembre, continua la forte crescita dei contagi Firenze, 17 dicembre 2021 - Continua la forte crescita di casi Covid in Toscana , così come nel resto d'Italia. E' vero che il numero dei test è altissimo: ancora una volta sopra i 40mila, quando l'anno scorso se ne facevano 15mila di media. Ovvio quindi che il ...

I contagi continuano a salire, rischio giallo dopo le feste FIRENZE. Nessuna ulteriore restrizione prima di Natale. E nessun pericolo di piombare in zona gialla nonostante l’aumento dei contagi, che negli ultimi due giorni hanno superato quota mille, arrivando ...

