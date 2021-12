Corrado Formigli non si trattiene più, momento delicatissimo in diretta: “Adesso basta, smentisco tutto” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Corrado Formigli, ieri sera in diretta a Piazza Pulita, si è lasciato andare a un commento chiaro e deciso. momento iconico Formigli a Piazza Pulita: ora basta (Rivedila7)Corrado Formigli conduce Piazza Pulita, il talk show di La7 che tratta i temi politici e culturali più caldi del momento. Ieri sera si è lasciato andare a uno sfogo chiaro e pulito, che non ha lasciato spazio a dubbi o fraintendimenti. Invitando anche in studio un dottore di Rivoli (Torino) che lavora in terapia intensiva, il conduttore di La7 non ce l’ha più fatta e ha voluto smentire, una a una, tutte le notizie false che stanno circolando. Leggi anche >>> Giovanni Floris massacrato per il gesto in diretta La7: “Il punto più basso della ... Leggi su specialmag (Di venerdì 17 dicembre 2021), ieri sera ina Piazza Pulita, si è lasciato andare a un commento chiaro e deciso.iconicoa Piazza Pulita: ora(Rivedila7)conduce Piazza Pulita, il talk show di La7 che tratta i temi politici e culturali più caldi del. Ieri sera si è lasciato andare a uno sfogo chiaro e pulito, che non ha lasciato spazio a dubbi o fraintendimenti. Invitando anche in studio un dottore di Rivoli (Torino) che lavora in terapia intensiva, il conduttore di La7 non ce l’ha più fatta e ha voluto smentire, una a una, tutte le notizie false che stanno circolando. Leggi anche >>> Giovanni Floris massacrato per il gesto inLa7: “Il punto più basso della ...

