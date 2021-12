Berlusconi cala l’asso: vertice di Natale con Matteo Renzi per fare il punto sul Quirinale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Tempo lo definisce un retroscena-bomba. E riporta l’indiscrezione del Fatto secondo cui Silvio Berlusconi ha intenzione di vedere al più presto, tra Natale e Capodanno, il leader di Italia Viva Matteo Renzi per capire se è possibile siglare una sorta di patto del Nazareno bis sull’elezione del capo dello Stato. Del resto era inevitabile e Il Fatto non vedeva l’ora di sbattere in prima pagina una manovra che era nell’aria di tempo. Per criminalizzarla e presentarla come una sciagura per il Paese. Ma del resto anche sul fronte progressista le cose si muovono. Enrico Letta ha inviato ambasciate al Cavaliere per sapere se sarebbe disposto a fare un passo indietro in cambio della nomina a senatore a vita. In quel caso il Pd proverebbe a imporre il nome di Giuliano Amato. Berlusconi dal ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Tempo lo definisce un retroscena-bomba. E riporta l’indiscrezione del Fatto secondo cui Silvioha intenzione di vedere al più presto, trae Capodanno, il leader di Italia Vivaper capire se è possibile siglare una sorta di patto del Nazareno bis sull’elezione del capo dello Stato. Del resto era inevitabile e Il Fatto non vedeva l’ora di sbattere in prima pagina una manovra che era nell’aria di tempo. Per criminalizzarla e presentarla come una sciagura per il Paese. Ma del resto anche sul fronte progressista le cose si muovono. Enrico Letta ha inviato ambasciate al Cavaliere per sapere se sarebbe disposto aun passo indietro in cambio della nomina a senatore a vita. In quel caso il Pd proverebbe a imporre il nome di Giuliano Amato.dal ...

Advertising

SecolodItalia1 : Berlusconi cala l’asso: vertice di Natale con Matteo Renzi per fare il punto sul Quirinale - 1f6eed3c8c1c4e4 : RT @1f6eed3c8c1c4e4: @mara06844397 Figurati..... adesso non lo so! a quel tempo abitava nel fiordo di fronte alla Cala del Principe dove l’… - 1f6eed3c8c1c4e4 : @mara06844397 Figurati..... adesso non lo so! a quel tempo abitava nel fiordo di fronte alla Cala del Principe dove… - 1f6eed3c8c1c4e4 : @mara06844397 Capriccioli... Cala del Principe... vicino alla villa di Berlusconi... Piccolo Romazzino... assolutamente senza costumi.... - cala_l_asso : RT @gennaro38069406: Abbiamo avuto grandi distruttori dell’Italia Andreatta Prodi D’Alema Berlusconi Renzi quando è arrivato il Movimento 5… -