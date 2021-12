Barbara D’Urso molla tutto e “scappa via”: la decisione che spiazza i suoi fan – FOTO (Di venerdì 17 dicembre 2021) Barbara D’Urso continua a spopolare sul web con degli scatti unici, oggi il suo outfit è strepitoso ed i fan non possono fare a meno di notarla. Tacco a spillo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 17 dicembre 2021)continua a spopolare sul web con degli scatti unici, oggi il suo outfit è strepitoso ed i fan non possono fare a meno di notarla. Tacco a spillo,… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

unodue16532816 : @Mollatemi01 barbara sta inviperita, perchè Alex in casa ha detto che andava controvoglia dalla D'Urso a parlare de… - _Anahys_ : I messaggi Barbara D'Urso sono veramente discriminanti e aberranti e poi parla di DDL. 'Non rompi le scatole e ti… - Roccotuo : @pomeriggio5 Grande Barbara D'Urso, queste sono inchieste dove io l'applaudo. E che fa anche spesso. Brava. - Abrams_BS : @SAniccip @Lorenzo62752880 @BarillariDav meglio o peggio di Barbara D'Urso?!? - jasonilpazzo : RT @robygno: I contagi sono in aumento da quando Barbara D'Urso non spiega più come lavare le mani. Questi sono fatti, signori miei. -