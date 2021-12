Alessandro Basciano al Grande Fratello Vip 6 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alessandro Basciano 3 La casa del Grande Fratello Vip 6 sta per fare spazio ad un nuovo concorrente. Nel corso della ventottesima puntata, in onda stasera su Canale 5, i vipponi di Alfonso Signorini non accoglieranno soltanto Eva Grimaldi e Federica Calemme (scopri chi è), ma anche il 32enne Alessandro Basciano. Imprenditore di professione, l’uomo è già noto a chi segue i programmi condotti da Maria De Filippi. Nato a Genova a giugno del 1989, Alessandro ha un buon seguito sui social. Su Instagram ha infatti circa 380mia follower. In passato ha anche svolto la professione di modello, finché non sono arrivate le prime apparizioni televisive. Nel 2019/2020 ha partecipato, infatti, a Uomini e Donne, dove ha avuto modo di corteggiare Giulia Quattrociocche. Quest’ultima, ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 17 dicembre 2021)3 La casa delVip 6 sta per fare spazio ad un nuovo concorrente. Nel corso della ventottesima puntata, in onda stasera su Canale 5, i vipponi di Alfonso Signorini non accoglieranno soltanto Eva Grimaldi e Federica Calemme (scopri chi è), ma anche il 32enne. Imprenditore di professione, l’uomo è già noto a chi segue i programmi condotti da Maria De Filippi. Nato a Genova a giugno del 1989,ha un buon seguito sui social. Su Instagram ha infatti circa 380mia follower. In passato ha anche svolto la professione di modello, finché non sono arrivate le prime apparizioni televisive. Nel 2019/2020 ha partecipato, infatti, a Uomini e Donne, dove ha avuto modo di corteggiare Giulia Quattrociocche. Quest’ultima, ...

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di… - EvaEspo31491090 : @Agent__Beast Agent: puntuale come un orologio sta arrivando Alessandro Basciano che chiaramente deve fare quello che fece a TI. - Novella_2000 : 3 nuovi ingressi stasera al #GFVip: ecco chi entra nella Casa - DarioFabi1 : @RiccardoManzon1 @VicolodelleNews Non ti piace Alessandro Basciano? - SarettaMenghi90 : Tra le qualità di Alessandro Basciano ci sono sicuramente la discrezione e la timidezza. #gfvip -