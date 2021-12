Acerra | sequestrato istituto di vigilanza abusivo | 5 denunce

Advertising

fattidinapoli : Napoli: Acerra, sequestrato un istituto di vigilanza abusivo. Denunciati il titolare e 4 ... -… - cronachecampane : Acerra: sequestrato un istituto di vigilanza abusivo. Denunciati il titolare e 4 dipendenti #acerra #cronacanapoli - sinapsinews : Acerra: sequestrato un istituto di vigilanza abusivo. Denunciati il titolare e 4 dipendenti. - Scisciano : #Acerra: sequestrato un istituto di vigilanza abusivo. Denunciati il titolare e 4 dipendenti - puntomagazine : I poliziotti hanno scoperto una stanza adibita a sala operativa da controllo remoto completa di 10 monitor, alcune… -

Ultime Notizie dalla rete : Acerra sequestrato

Ieri mattina gli agenti del commissariato dihanno effettuato un controllo presso un istituto di vigilanza in via Matteotti addove hanno identificato il titolare accertando che era privo della licenza prefettizia per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. I poliziotti, all'interno dell'esercizio, hanno scoperto ...... insieme ai volontari della LIPU di Napoli hanno sorpreso nelle campagne diun uomo intento ... Il fucile e' stato. Stessa sorte per le 50 cartucce e per il fonofilo comprensivo di ...Nei guai il titolare, un 44enne napoletano e i quattro dipendenti, acerrani di 55, 51, 21 e 29 anni: non avevano autorizzazioni del Prefetto ...Acerra – Sequestrato un istituto di vigilanza abusivo. Denunciati il titolare e 4 dipendenti. Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Acerra hanno effettuato un controllo presso un istituto di vi ...