6 coppie che sono state insieme prima di essere famose (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli ex e le ex sono quella categoria “strana” di persone verso cui si nutrono i sentimenti più contrastanti: si possono odiare, amare ancora, ma si può provare anche la più totale indifferenza. Si può rimanere con un ex in ottimi rapporti oppure ignorarsi se ci si incontra per strada, come se non ci si fosse mai conosciuti. Le cose, ovviamente, non fanno eccezione per i vip: molti di loro hanno ex proprio fra i colleghi e le colleghe, con cui magari si sono anche ritrovati a dover condividere un set o un palcoscenico. In alcuni casi, proprio come accade per chiunque di noi, i loro rapporti sono rimasti decisamente buoni, in altri invece è solo la professionalità ad aver permesso una pacifica convivenza durante il lavoro. Ancor più curioso, però, è che alcune celebrity “insospettabili” sono ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 17 dicembre 2021) Gli ex e le exquella categoria “strana” di persone verso cui si nutrono i sentimenti più contrastanti: si posodiare, amare ancora, ma si può provare anche la più totale indifferenza. Si può rimanere con un ex in ottimi rapporti oppure ignorarsi se ci si incontra per strada, come se non ci si fosse mai conosciuti. Le cose, ovviamente, non fanno eccezione per i vip: molti di loro hanno ex proprio fra i colleghi e le colleghe, con cui magari sianche ritrovati a dover condividere un set o un palcoscenico. In alcuni casi, proprio come accade per chiunque di noi, i loro rapportirimasti decisamente buoni, in altri invece è solo la professionalità ad aver permesso una pacifica convivenza durante il lavoro. Ancor più curioso, però, è che alcune celebrity “insospettabili”...

Advertising

fanpage : Il senatore leghista Simone Pillon ha presentato un emendamento alla manovra per punire le coppie che vanno all’est… - elio_vito : Che bella questa Europa!I diritti dei figli delle coppie arcobaleno?? devono essere riconosciuti in tutti i Paesi de… - sole24ore : ?? #Trenitalia sbarca in Francia con due coppie di #Frecciarossa al giorno. Primi treni al via dal 18 dicembre:… - king_del_trash : Ad Amici i daytime sono dedicati alle coppie e alle litigate. Al GF passano le giornate a cantare e ballare. C'è q… - saradoingshit : @fearfeline_ si assolutamente si aggiungeranno parecchi personaggi, per quanto riguarda le coppie non so dirti con… -