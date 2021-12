World Tennis Abu Dhabi oggi | si comincia! Orari | programma partite | ordine di gioco | tv | streaming

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il MubadalaChampionship di Abu, esibizione che va in scena ormai dal 2009, comincia in giornata odierna e coinvolge sei protagonisti delmaschile e due di quello femminile che danno così un tono diverso alla loro preparazione in vista del 2022. Ci sono state però tre rinunce: quelle di Emma Raducanu (Covid-19), Dominic Thiem (forma ancora non ottimale, ma nessun problema di infortuni) e Casper Ruud (motivazioni rimaste ignote). A sostituire la britannica, l’austriaco e il norvegese sono la tunisina Ons Jabeur, l’americano Taylor Fritz e il britannico Dan Evans. La competizione segna anche il ritorno di Rafael Nadal, anche se il suo tempo non sarà, bensì domani. Per adesso lui guarda, nel luogo che per qualche giorno è sembrato essere destinato a ospitare le finali ...

Taylor Fritz sfida Denis Shapovalov nel match valevole per i quarti di finale del Mubadala World Tennis Championship. In quel di Abu Dhabi, i due tennisti britannici vanno a caccia di un posto in semifinale, dove ad attendere c'è Rafa Nadal. Chi conquisterà il pass decisivo? L'incontro va ...
È stato Mackenzie McDonald ad aggiudicarsi il premio "Comeback Player Of The Year" in occasione degli ATP Awards 2021. L'americano ha subito un duro intervento al tendine del ginocchio destro nel giug ...
Home; Tennis News; Roger Federer; La stagione 2021 è andata in archivio con il trionfo della Russia in Coppa Davis. La squadra di Daniil Medvedev e Andrey Rublev ha concluso nel ...