"Una testimonianza su Rossi non fu verbalizzata": la commissione d'inchiesta invia atti a Genova e Csm (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ci sarebbe una persona che ha incrociato David Rossi qualche ora prima che morisse. Che lo ha sentito parlare ad alta voce, a telefono verosimilmente. Che si è rivolta agli inquirenti per raccontare questo episodio. Ma le sue parole non sarebbero state messe a verbale. A raccontare questo elemento, mai emerso prima, è Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d'Italia e componente della commissione d'inchiesta sulla morte del manager della comunicazione di Monte dei paschi, avvenuta il 6 marzo 2013. Il caso è stato archiviato come un suicidio, ma la famiglia ha sempre chiesto ulteriori approfondimenti. Dopo due inchieste finite nel nulla, durante i lavori della commissione d'inchiesta istituita alla Camera sta emergendo una serie di potenziali errori compiuti durante le indagini. A partire dalle ore ...

