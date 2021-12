Ultime Notizie Roma del 16-12-2021 ore 19:10 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid nel primo piano non si ferma lì in Italia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 8 14 dicembre un aumento rispetto alla settimana precedente Di nuovi casi ed i decessi 663 negli ultimi 7 giorni quanto 558 salgono anche i casi totalmente positivi le persone in isolamento domiciliare ricoverati con sintomi e le terapie Intensive in dettaglio si registra un aumento di nuovi casi del 17,8% salgono del 18,8 i morti e ricoveri in terapia intensiva registrano un più 11,2% anche per i ricoveri ordinari saliti del 17,9% di persone in isolamento domiciliare + 23,6% da due mesi sottolinea il presidente della fondazione gimbe Nino cartabellotta continuano ad aumentare i nuovi casiuna media mobile a 7 giorni che passa da ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 16 dicembre 2021)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid nel primo piano non si ferma lì in Italia il monitoraggio indipendente della fondazione gimbe rileva nella settimana 8 14 dicembre un aumento rispetto alla settimana precedente Di nuovi casi ed i decessi 663 negli ultimi 7 giorni quanto 558 salgono anche i casi totalmente positivi le persone in isolamento domiciliare ricoverati con sintomi e le terapie Intensive in dettaglio si registra un aumento di nuovi casi del 17,8% salgono del 18,8 i morti e ricoveri in terapia intensiva registrano un più 11,2% anche per i ricoveri ordinari saliti del 17,9% di persone in isolamento domiciliare + 23,6% da due mesi sottolinea il presidente della fondazione gimbe Nino cartabellotta continuano ad aumentare i nuovi casiuna media mobile a 7 giorni che passa da ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Omicron: primo caso individuato in Polonia Il Paese - sottolinea il Guardian - ha riportato 22.097 nuovi Covid nelle ultime 24 ore, secondo il ministero della salute, in calo del 20% rispetto ai 27.459 di una settimana fa. .

Su WhatsApp arriva l'anteprima dei messaggi vocali

Sciopero 16 dicembre 2021, ultime notizie: la situazione in diretta

I Litfiba si sciolgono: ecco le date del tour d'addio
In quel contesto, per i componenti della band i Litfiba sono stati anche una grande scuola di musica, di dialogo, di non dialogo e di vita

Fuochi: “Occasione ghiotta per il Bologna. Derby? Clima diverso” Walter Fuochi, giornalista di Repubblica, intervenuto a Sportoday, commenta la prossima sfida del Bologna contro la Juve e il derby di domenica tra Virtus e Fortitudo. “La Juve non è quella degli ulti ...

