Tesla con pilota automatico "impazzisce": accelera all'improvviso, investe i passanti e si schianta. Sette feriti gravi e 3 lievi (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sette feriti gravi e altri 3 lievi: è questo il bilancio dell'incidente provocato nei giorni scorsi da una Tesla con il pilota automatico inserito che è improvvisamente "impazzito" e ha scatenato il caos nel centro di Parigi. Tutto è successo nel 13esimo arrondissement: l'auto, una Tesla 3, era in servizio come taxi quando all'improvviso ha accelerato inspiegabilmente, diventando ingovernabile per il suo conducente. Il tassista alla guida non è riuscito a fermarla nella sua folle corsa: l'auto ha quindi investito prima un ciclista e due pedoni, poi ha buttato giù un semaforo, si è schiantata contro un contenitore per bottiglie di vetro facendolo esplodere e provocando una pioggia di frammenti di vetro ...

