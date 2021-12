“Spider-Man: No Way Home”: l’attesa pellicola è al cinema (Di giovedì 16 dicembre 2021) Protagonista Tom Holland È uscito ieri, 15 dicembre, distribuito da Sony, l’ultimo atteso Spider – Man, “Spider-Man: No Way Home”. Il film chiude il cerchio essendo il terzo della trilogiadell”Homecoming per la regia di Jon Watts (Homecoming, 2017 e Far From Home, 2019). A vestire i panni del 17enne Spider-boy Tom Holland che interpreta un eroe smascherato dato che il cattivo dell’episodio precedente ne ha rivelato l’identità. Nel cast anche Zendaya con cui Holland ha una chimica complessa, frutto del fatto che i due sono una coppia nella realtà e poi Benedict Cumberbatch nei panni del cattivo. Per l’attore si tratta di un esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange. Nel cast anche Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Tra i ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Protagonista Tom Holland È uscito ieri, 15 dicembre, distribuito da Sony, l’ultimo atteso– Man, “-Man: No Way”. Il film chiude il cerchio essendo il terzo della trilogiadell”coming per la regia di Jon Watts (coming, 2017 e Far From, 2019). A vestire i panni del 17enne-boy Tom Holland che interpreta un eroe smascherato dato che il cattivo dell’episodio precedente ne ha rivelato l’identità. Nel cast anche Zendaya con cui Holland ha una chimica complessa, frutto del fatto che i due sono una coppia nella realtà e poi Benedict Cumberbatch nei panni del cattivo. Per l’attore si tratta di un esordio nella saga di-Man nel ruolo di Doctor Strange. Nel cast anche Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Tra i ...

Advertising

mixborghi : RT @stanzedicinema: Spider-Man: No Way Home. 3 milioni in un giorno in Italia - c0py_of_a_c0py : RT @miviendapianger: qua per dire che Spider man no way home è automaticamente salito al primo posto sul podio dei miei film preferiti, tut… - stanzedicinema : Spider-Man: No Way Home. 3 milioni in un giorno in Italia - _GATTIVIK_ : stavo riguardando una scena di spider man con piantino isterico e mi sono resa conto dopo della videocamera accesa????? - c4rdamom : Mi hanno spoilerato il nuovo di spider man su secreto cioè ok tanto non l’ho mai visto e va bene così però siete un po’ infami -