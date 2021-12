Shenmue III è gratis per 24 ore e gli altri regali di Natale di Epic Games

(Di giovedì 16 dicembre 2021)III èper 24 ore edhadiper gli iscritti al servizio anche per chi non ha mai effettuato acquisti, ma scaricato solo i giochi gratuiti. Si sono verificate le informazioni trapelate sulle offerte natalizie, ididurano tutto l’anno, nel periodo natalizio però le offerte gratuite sono quotidiane, almeno è quanto accaduto lo scorso anno e si vocifera accadrà anche nel 2021. Anche se non hai intenzione di giocare a queste offerte gratuite a breve puoi comunque accedere allo store per aggiungerle alla tua libreria e giocarci in un secondo momento, se il gioco ti interessa ovviamente. Infatti, per poter scaricare i giochimessi a ...

Il gioco gratis del 16 dicembre è, ultimo capitolo della serie di Yu Suzuki pubblicato nel 2019. Come al solito è sufficiente essere in possesso di un account su Epic Games Store per ...A cominciare dall'ultimo capitolo di una saga storica, ovvero, uscito nel 2019 su PC e PlayStation 4: per noi italiani la scadenza per riscattarlo cadrà alle ore 17 di domani, venerdì 17 ...Stando a un leak è Neon Abyss il nuovo gioco gratis che apparirà a breve su Epic Games Store, per i 15 giorni per il periodo di Natale 2021.I saldi invernali di Epic Games Store appena partiti non sono solo sconti: la celebre software house ha deciso di lanciare una promozione incredibile regalando a tutti un gioco gratis al giorno fino a ...