Sci: CdM, Goggia la più veloce nella prima prova della discesa di Val d'Isere (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Sofia Goggia è stata nettamente la più veloce nella prima prova cronometrata della discesa femminile in Val d'Isère, in programma sabato 18 dicembre. La leader della classifica di specialità ha fermato il cronometro sul tempo di 1'42?98 precedendo la norvegese Ragnhild Mowinckel, attardata di 85 centesimi, e l'austriaca Mirjam Puchner, terza a 86 centesimi. Buone notizie arrivano anche da Nadia Delago, sesta a 1?13 seguita, nelle prime venti, da Elena Curtoni quattordicesima a 2”20, Francesca Marsaglia diciassettesima a 2”22 e Nicol Delago ventesima a 2”29. Marta Bassino è venticinquesima a 2”68, Federica Brignone ventisettesima a 2”77, mentre Karoline Pichler ha accusato 5?11 di ritardo e Roberta Melesi 6?22. Venerdì 17 ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. - (Adnkronos) - Sofiaè stata nettamente la piùcronometratafemminile in Val d'Isère, in programma sabato 18 dicembre. La leaderclassifica di specialità ha fermato il cronometro sul tempo di 1'42?98 precedendo la norvegese Ragnhild Mowinckel, attardata di 85 centesimi, e l'austriaca Mirjam Puchner, terza a 86 centesimi. Buone notizie arrivano anche da Nadia Delago, sesta a 1?13 seguita, nelle prime venti, da Elena Curtoni quattordicesima a 2”20, Francesca Marsaglia diciassettesima a 2”22 e Nicol Delago ventesima a 2”29. Marta Bassino è venticinquesima a 2”68, Federica Brignone ventisettesima a 2”77, mentre Karoline Pichler ha accusato 5?11 di ritardo e Roberta Melesi 6?22. Venerdì 17 ...

Advertising

realpeppons : Ma quanto fa #Natale la 15 giorni italiana di #CDM di sci alpino con 8 gare in programma in 4 località, in tutte e… - RaiSport : ? #Cdm: Otto #azzurri convocati per il #gigante di #AltaBadia Gara in programma domenica 19 dicembre. Diretta su… - AnsaTrentinoAA : Cdm sci: prima prova libera Gardena a Cochran-Siegle. Azzurri in ritardo nei tempi sulla pista Saslong |#ANSA - sportface2016 : #SciAlpino, #Cdm #ValGardena 2021: #Innerhofer decimo nella prima prova di discesa - TV7Benevento : Sci: CdM, Cochran-Siegle il più veloce nella prima prova della discesa della Val Gardena... -