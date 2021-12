Saldi invernali, anche a Fiumicino si parte il 5 gennaio 2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Fiumicino – “Iniziano il prossimo 5 gennaio i Saldi invernali che dureranno per sei settimane (leggi qui)”. Lo ricorda l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. “La Giunta Regionale – prosegue l’assessora – ha approvato il provvedimento a seguito di consultazioni con le associazioni di categoria e seguendo, inoltre, gli orientamenti definiti in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che prevedono il via dei Saldi invernali in coincidenza con il primo giorno feriale antecedente l’Epifania”. “Ricordo – precisa Antonelli – che sono vietate le vendite promozionali per i 30 giorni precedenti la data di inizio dei Saldi”. “Speriamo che i Saldi invernali possano dare una spinta ai consumi – conclude l’assessora – , ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 16 dicembre 2021)– “Iniziano il prossimo 5che dureranno per sei settimane (leggi qui)”. Lo ricorda l’assessora alle Attività Produttive Erica Antonelli. “La Giunta Regionale – prosegue l’assessora – ha approvato il provvedimento a seguito di consultazioni con le associazioni di categoria e seguendo, inoltre, gli orientamenti definiti in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, che prevedono il via deiin coincidenza con il primo giorno feriale antecedente l’Epifania”. “Ricordo – precisa Antonelli – che sono vietate le vendite promozionali per i 30 giorni precedenti la data di inizio dei”. “Speriamo che ipossano dare una spinta ai consumi – conclude l’assessora – , ...

