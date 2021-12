Renault Megane E-Tech in Italia a partire da 37100 euro. Aperti gli ordini

Advertising

videomotorsIT : Renault Mégane E-Tech: annunciati i prezzi // - alvolante3 : Nuova Renault Megane E-TECH Electric: ordinabile in Italia, svelati i prezzi - Auto21news : Svelati i #prezzi italiani della #Renault Megane elettrica che sarà in consegna dalla primavera 2022: l'entry-level… - IconWheelsIT : #Renault #Mégane Electric: le versioni, i prezzi e le rivali - telodogratis : Renault Megane E-Tech Electric, al via gli ordini in Italia. Si parte da 37.100 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Renault Megane

Presentata a settembre,ha ora comunicato i prezzi della gamma di NuovaE - Tech Electric, indicata come adatta per spostamenti quotidiani così come per lunghi viaggi (weekend e vacanze) e personalizzabile in ...I PREZZI - LaMégane E - Tech è la crossover elettrica della casa francese che sarà disponibile in Italia a partire da 37.100 euro . Il costruttore ha diffuso il listino dei tre allestimenti: Equilibre, ...Megane E-Tech Electric è proposta in Italia a partire da 37.100 € per la versione Equilibre con batteria da 40 kWh, motore elettrico da 130 cv e ricarica di serie in AC (corrente alternata) fino a 22 ...La nuova Megane in versione elettrica sarà disponibile in due motorizzazioni e tre allestimenti ciascuna, con batteria da 40 o 60 kWh. Ordini aperti da oggi solo per le versioni con batteria a maggior ...