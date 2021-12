Raffaele: “Puma” è il nuovo singolo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da venerdì 17 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “Puma” (Isola degli artisti), il nuovo singolo di Raffaele. “Puma” rappresenta la confusione di due persone in una relazione sentimentale, lo stato d’animo di chi ha la paura di esprimere il proprio interesse e per questo si rincorre senza lasciarsi mai andare davvero. Il brano segna un cambiamento nelle sonorità tipiche di Raffaele, che per questo progetto ha deciso di abbracciare ritmi più pop/urban. Spiega l’artista a proposito della nuova release: «Con “Puma” volevo arrivare a descrivere il gioco pericoloso che si crea quando l’orgoglio si mischia con il sentimento». Biografia Raffaele Renda è un artista calabrese. All’età di 16 anni partecipa a SanremoYoung su Rai1 e ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 16 dicembre 2021) Da venerdì 17 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “” (Isola degli artisti), ildi. “” rappresenta la confusione di due persone in una relazione sentimentale, lo stato d’animo di chi ha la paura di esprimere il proprio interesse e per questo si rincorre senza lasciarsi mai andare davvero. Il brano segna un cambiamento nelle sonorità tipiche di, che per questo progetto ha deciso di abbracciare ritmi più pop/urban. Spiega l’artista a proposito della nuova release: «Con “” volevo arrivare a descrivere il gioco pericoloso che si crea quando l’orgoglio si mischia con il sentimento». BiografiaRenda è un artista calabrese. All’età di 16 anni partecipa a SanremoYoung su Rai1 e ...

