Prepariamoci a lavorare per (almeno) 60 anni (Di giovedì 16 dicembre 2021) Negli Stati Uniti, almeno la metà di quelli che oggi hanno cinque anni può aspettarsi con una certa sicurezza di arrivare a 100 anni. Un bel traguardo e una bella notizia. Purtroppo, qualche pagina dopo, si spiega che «nel corso di questa vita centenaria, è prevedibile che si lavorerà per 60 anni o anche di più». Siamo pronti? In America l’età media della pensione è di 62 anni, mentre in Italia è un poco più alta: 64 per gli uomini e 63,6 per le donne (dato del 2019, fonte Itinerari Previdenziali). A livello legale l’età della pensione di vecchiaia è di 67 anni e sarà così fino al 2024, quando poi sarà ragionevolmente innalzata. Dopo 40 anni di lavoro, è considerato ragionevole andare in pensione. Anche per questo aggiungerne altri 20 può sembrare, a prima vista, ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Negli Stati Uniti,la metà di quelli che oggi hanno cinquepuò aspettarsi con una certa sicurezza di arrivare a 100. Un bel traguardo e una bella notizia. Purtroppo, qualche pagina dopo, si spiega che «nel corso di questa vita centenaria, è prevedibile che si lavorerà per 60o anche di più». Siamo pronti? In America l’età media della pensione è di 62, mentre in Italia è un poco più alta: 64 per gli uomini e 63,6 per le donne (dato del 2019, fonte Itinerari Previdenziali). A livello legale l’età della pensione di vecchiaia è di 67e sarà così fino al 2024, quando poi sarà ragionevolmente innalzata. Dopo 40di lavoro, è considerato ragionevole andare in pensione. Anche per questo aggiungerne altri 20 può sembrare, a prima vista, ...

Prepariamoci a lavorare per (almeno) 60 anni

