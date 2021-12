PlayStation sempre più in vetta | ora ci sono una valanga di giochi in promo a meno di €20 | ecco i migliori titoli

Leggi su computermagazine

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Lo sapevate che potete acquistare un gioco persenza spendere una fortuna?infatti moltissimi idisponibili sulStore, il negozio online ufficiale della console di casa Sony, a portata di ogni tasca. PsStore, 16/12/2021 – Computermagazine.itGrazie agli sconti di Nataleinfatti centinaia iin vendita a prezzi irrisori, al di sotto dei 20 euro, e ciò potrebbe essere una ghiotta occasione per assicurarsi un gioco che magari non abbiamo mai provato in passato per via della mancanza di denari o perchè non ci aveva convinto in pieno, tale da spendere 60/70 euro. PsStore, 16/12/2021 – Computermagazine.itSTORE: CON GLI SCONTI DI NATALEDI 20 ...