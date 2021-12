Papa a Mattarella: "Grazie della testimonianza" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vaticano, 16 dicembre 2021 "Grazie per la testimonianza, che è il meglio della testimonianza". Lo ha detto il Papa al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel corso dell'incontro allargato in Vaticano ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vaticano, 16 dicembre 2021 "per la, che è il meglio". Lo ha detto ilal Capo dello Stato, Sergio, nel corso dell'incontro allargato in Vaticano ...

Advertising

rtl1025 : ?? Sergio #Mattarella ha nominato #MattiaPiccoli, 12 anni, Alfiere della Repubblica per il sostegno fornito al padr… - Agenzia_Ansa : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato in Vaticano, dove stamane è atteso da Papa Francesco pe… - Tg3web : Questa mattina Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano la visita del Capo dello Stato Mattarella. Un incontro di com… - ProDocente : La visita di congedo dal Papa di Sergio Mattarella: a colloquio per 45 minuti - angheran70 : RT @MediasetTgcom24: Mattarella in Vaticano per la visita di congedo col Papa #mattarella -