Pagelle Sampdoria-Torino 2-1, voti e tabellino sedicesimi Coppa Italia 2021/2022 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Le Pagelle di Sampdoria-Torino 2-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match dei sedicesimi di finale di Coppa Italia 2021/2022. Al Ferraris Quagliarella porta avanti i blucerchiati su rigore, sempre dal dischetto nel secondo tempo il pareggio di Mandragora. Poi però dopo soli sei minuti ancora avanti i doriano grazie al gol di Verre. Di seguito i voti ai protagonisti della sfida di Marassi. Sampdoria (4-4-2): Falcone 6.5; Dragusin 6, Ferrari 6.5, Chabot 5 (25’ st Colley 6), Murru 6; Depaoli 6.5, Thorsby 6 (1’ st Adrien Silva 6.5), Verre 7.5 (36’ st Gabbiadini sv), Askildsen 6.5; Quagliarella 7 (26’ st Caputo 6), Ciervo 6 (25’ st Candreva 6). In panchina: Audero, Ravaglia, ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ledi2-1 con iai protagonisti e ildel match deidi finale di. Al Ferraris Quagliarella porta avanti i blucerchiati su rigore, sempre dal dischetto nel secondo tempo il pareggio di Mandragora. Poi però dopo soli sei minuti ancora avanti i doriano grazie al gol di Verre. Di seguito iai protagonisti della sfida di Marassi.(4-4-2): Falcone 6.5; Dragusin 6, Ferrari 6.5, Chabot 5 (25’ st Colley 6), Murru 6; Depaoli 6.5, Thorsby 6 (1’ st Adrien Silva 6.5), Verre 7.5 (36’ st Gabbiadini sv), Askildsen 6.5; Quagliarella 7 (26’ st Caputo 6), Ciervo 6 (25’ st Candreva 6). In panchina: Audero, Ravaglia, ...

