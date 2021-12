Natale e Capodanno, gelo e neve fino in pianura: ecco dove (Di giovedì 16 dicembre 2021) Natale al gelo, con neve fino in pianura, su gran parte dell’Italia secondo le ultime previsioni meteo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa infatti che grossomodo attorno al 24 dicembre masse d’aria gelide provenienti dalla Russia inizieranno a invadere l’Europa per raggiungere in breve tempo anche la nostra penisola. Nel contempo dall’oceano Atlantico un vortice collocato nei pressi dell’Islanda piloterà una perturbazione anch’essa diretta verso il nostro Paese. L’interazione tra l’aria fredda russa e quella mite atlantica darà vita a un ciclone che nel periodo delle festività natalizie sconquasserà il tempo su molte regioni. Il clima comincerà a raffreddarsi sempre più e la neve a scendere di quota fino a raggiungere probabilmente ... Leggi su italiasera (Di giovedì 16 dicembre 2021)al, conin, su gran parte dell’Italia secondo le ultime previsioni meteo. Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it avvisa infatti che grossomodo attorno al 24 dicembre masse d’aria gelide provenienti dalla Russia inizieranno a invadere l’Europa per raggiungere in breve tempo anche la nostra penisola. Nel contempo dall’oceano Atlantico un vortice collocato nei pressi dell’Islanda piloterà una perturbazione anch’essa diretta verso il nostro Paese. L’interazione tra l’aria fredda russa e quella mite atlantica darà vita a un ciclone che nel periodo delle festività natalizie sconquasserà il tempo su molte regioni. Il clima comincerà a raffreddarsi sempre più e laa scendere di quotaa raggiungere probabilmente ...

