Napoli, il report dell’allenamento: Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui si allenano in campo (Di giovedì 16 dicembre 2021) Seduta mattutina per il Napoli all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A.La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e partitina a porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partita a canpo ridotto.Koulibaly, Lobotka, Osimhen e Mario Rui hanno svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Insigne e Fabian Ruiz Questo il report dell’allenamento diffuso dal Napoli oggi giovedì 15 dicembre. Koulibaly, Lobotka, Osimhen e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 16 dicembre 2021) Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A.La squadra si è allenata sul2 iniziando la sessione con torello e partitina a porte piccole. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partita a canpo ridotto.Rui hanno svolto allenamento personalizzato in. Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Insigne e Fabian Ruiz Questo ildiffuso daloggi giovedì 15 dicembre.e ...

Advertising

AntonioDuracci8 : @Napoli_Report @choria80 ma ch signifc ch s n va Manolas, accusi di punto in bianco - napolista : Napoli, il report dell’allenamento: #Koulibaly, Lobotka, #Osimhen e Mario Rui si allenano in campo Il report non f… - 50_gino : @Daniele91Nap @angianna78 @Napoli_Report @CorSport Visto che sei bravo con la tasca degli altri mettici tu la differenza - enzogoku69 : @Napoli_Report @choria80 A meno che non siano cambiate regole e non siamo a conoscenza così dovrebbe essere ovvero ufficialita dal 1 gennaio - 50_gino : @Napoli_Report @CorSport Scrivete solo bugie -