Milan, una maglia speciale a sostegno dei bambini del Sud del Sudan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il Milan è sempre attivo sul piano del sociale. Questa volta la parola passa ad un fotografo che ha trovato una maglia ricca di passione Leggi su pianetamilan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Ilè sempre attivo sul piano del sociale. Questa volta la parola passa ad un fotografo che ha trovato unaricca di passione

Advertising

acmilan : Un simbolo di passione: la maglia del Milan ricucita con amore ???? Scopri la storia di questo cimelio unico e il no… - OptaPaolo : 4 - Il Milan ha guadagnato quattro punti in questa Champions League: tra le squadre italiane solamente la Roma nel… - CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola… - sanapurcella : RT @acmilan: Un simbolo di passione: la maglia del Milan ricucita con amore ???? Scopri la storia di questo cimelio unico e il nostro nuovo… - Cucciolina96251 : RT @acmilan: Un simbolo di passione: la maglia del Milan ricucita con amore ???? Scopri la storia di questo cimelio unico e il nostro nuovo… -