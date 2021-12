Michelle Hunziker ha due costole in più: su Instagram il racconto degli interventi in ospedale (Di giovedì 16 dicembre 2021) Michelle Hunziker, la celebre conduttrice svizzera da tantissimi anni trapiantata in Italia, ha raccontato dalle sue storie Instagram i numerosi interventi cui è stata sottoposta quando era solo una bambina. Tra questi, anche uno che le ha permesso di scoprire una strana caratteristica del suo corpo corpo. Michelle Hunziker su Instagram fa l’elenco delle operazioni subite Curiosamente, tutto inizia con un divertente video di una “signora che balla con le ciapet di fuori” pubblicata tra le sue storie. Da lì, la Hunziker si è filmata mentre racconta un ricordo che le si è sbloccato: “Non so se ve l’ho raccontato, ma io da piccola ho fatto un sacco di interventi“. La celebre attrice e conduttrice seduta per molti anni dietro al ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 16 dicembre 2021), la celebre conduttrice svizzera da tantissimi anni trapiantata in Italia, ha raccontato dalle sue storiei numerosicui è stata sottoposta quando era solo una bambina. Tra questi, anche uno che le ha permesso di scoprire una strana caratteristica del suo corpo corpo.sufa l’elenco delle operazioni subite Curiosamente, tutto inizia con un divertente video di una “signora che balla con le ciapet di fuori” pubblicata tra le sue storie. Da lì, lasi è filmata mentre racconta un ricordo che le si è sbloccato: “Non so se ve l’ho raccontato, ma io da piccola ho fatto un sacco di“. La celebre attrice e conduttrice seduta per molti anni dietro al ...

